Приметы на день Купальницы: что нельзя делать 20 мая 2024 года

В понедельник, 20 мая, отмечается народный праздник Купальница, который назвали из-за традиции купать лошадей. По поверьям, это даст здоровье и силу животным на целый год. Этот день отмечается православный праздник явление на небе Креста Господня в Иерусалиме.
Что можно делать 20 мая:
- в этот день купали не только лошадей. Было принято с утра набирать воду в ведра, выставлять на улицу и ждать, когда она нагреется. После этого этой водой обливали себя и детей;
- также предки собирали утром росу и умывались ею (считалось, что она обладает особыми целебными свойствами в этот день);
Что нельзя делать 20 мая:
- лениться или просто плохо работать;
- родным мыть ребенка, которому не исполнился еще год (его нужно мыть только маме);
- начинать новые дела;
Народные приметы:
- пчелы очень активны с самого утра — к грозе;
- днем дождь — сентябрь теплыми будет;
- ласточки летают высоко — быть хорошей погоде.