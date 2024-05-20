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Приметы на день Купальницы: что нельзя делать 20 мая 2024 года

В понедельник, 20 мая, отмечается народный праздник Купальница, который назвали из-за традиции купать лошадей.

Источник: МК.RU Челябинск

В понедельник, 20 мая, отмечается народный праздник Купальница, который назвали из-за традиции купать лошадей. По поверьям, это даст здоровье и силу животным на целый год. Этот день отмечается православный праздник явление на небе Креста Господня в Иерусалиме.

Что можно делать 20 мая:

  • в этот день купали не только лошадей. Было принято с утра набирать воду в ведра, выставлять на улицу и ждать, когда она нагреется. После этого этой водой обливали себя и детей;
  • также предки собирали утром росу и умывались ею (считалось, что она обладает особыми целебными свойствами в этот день);

Что нельзя делать 20 мая:

  • лениться или просто плохо работать;
  • родным мыть ребенка, которому не исполнился еще год (его нужно мыть только маме);
  • начинать новые дела;

Народные приметы:

  • пчелы очень активны с самого утра — к грозе;
  • днем дождь — сентябрь теплыми будет;
  • ласточки летают высоко — быть хорошей погоде.