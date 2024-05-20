В Астане прошел фестиваль дружбы народа Казахстана

«Мы все с нетерпением ждем этого фестиваля. Потому что все представители нашего города собираются вместе, делятся радостью и смотрят выступления друг друга. Наша дружба не слепая, мы настоящие друзья, каждый представитель нации поддерживает друг друга и даже помогает быстро надеть сценические костюмы, красиво предстать перед зрителем. Думаю, благодаря таким маленьким действиям можно будет проследить дружбу представителей этносов нашей страны», — сказала руководитель народного ансамбля «Дуслык» ОО «Татаро-башкирский культурный центр “Тан” А. Ергарина.