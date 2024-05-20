В Астане прошел фестиваль дружбы народа Казахстана

В этом году в фестивале, который проводился уже в 25-й раз, приняли участие творческие коллективы 18 этнокультурных объединений, передает DKNews.kz.
Традиционно проводимый фестиваль дружбы народа Казахстана стал олицетворением единства и согласия для жителей столицы и гостей города.
«Мы все с нетерпением ждем этого фестиваля. Потому что все представители нашего города собираются вместе, делятся радостью и смотрят выступления друг друга. Наша дружба не слепая, мы настоящие друзья, каждый представитель нации поддерживает друг друга и даже помогает быстро надеть сценические костюмы, красиво предстать перед зрителем. Думаю, благодаря таким маленьким действиям можно будет проследить дружбу представителей этносов нашей страны», — сказала руководитель народного ансамбля «Дуслык» ОО «Татаро-башкирский культурный центр “Тан” А. Ергарина.
На фестивале, организованном столичной Ассамблеей народа Казахстана, в этот раз прозвучали казахские народные песни и песни композиторов.
По словам руководителя секретариата Отдела по вопросам межэтнических отношений АНК Самата Кабдулина, представители этнокультурных объединений высказали предложения по исполнению произведений на казахском языке.
«Касым-Жомарта Токаева на сессии “Бірлік. Жасампаздық. Өрлеу” сказал, что казахский язык со временем станет языком межэтнического общения. Казахстан — это многоязычная страна, где казахский язык является государственным, и он будет продолжать существовать в будущем. В связи с этим участники фестиваля решили исполнить произведения на казахском языке. Прозвучали такие песни, как “Адай”, “Ерке сылқым”, “Жас Қазақстан”, “Сарыарка”, — сказал он.
В завершении мероприятия творческие коллективы этнокультурных объединений были награждены памятными подарками и благодарственными письмами.