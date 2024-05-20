В Кемерове подросток напал на прохожего с внуком из-за замечания

Полицейские установили, что 52-летний мужчина шёл с внуком мимо детской площадки и сделал замечание 17-летнему парню, который матерился. Молодой человек разозлившись, напал на мужчину. Он нанес ему несколько ударов по разным частям тела. Пострадавший обратился в полицию.