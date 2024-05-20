В Кемерове подросток напал на прохожего с внуком из-за замечания

В полиции Кузбасса сообщили о нападении подростка на мужчину на бульваре Строителей.
Полицейские установили, что 52-летний мужчина шёл с внуком мимо детской площадки и сделал замечание 17-летнему парню, который матерился. Молодой человек разозлившись, напал на мужчину. Он нанес ему несколько ударов по разным частям тела. Пострадавший обратился в полицию.
Нападавшего задержали. Им оказался 17-летний учащийся местного колледжа. В отношении парня составили два административных протокола — за потом и нецензурные выражения. Также составили протокол на родителей молодого человека за неисполнение родительских обязанностей.