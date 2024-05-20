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С 20 мая в Оби в Новосибирске разрешили ловить рыбу

В Новосибирске в понедельник, 20 мая, закончился запрет на промысел водных биоресурсов на реке Обь.

Источник: МК.RU Новосибирск

Однако на акватории Новосибирского водохранилища ограничение ещё действует.

Запрет на рыбалку в Оби со всеми притоками действовал с 20 апреля по 20 мая. Ловить рыбу можно было с берега одной донной или поплавочной удочкой. С 20 мая ограничение сняли.

Но только на Оби. Сообщается, что на акватории Новосибирского водохранилища нерестовый запрест сохраняется до 10 июня, а на отдельных участках — до 15 июня.

Ранее «МК в Новосибирске» писал о том, что рыбак из Новосибирска незаконно ловил рыбу и поймал уголовное дело.

флора и фауна