С 20 мая в Оби в Новосибирске разрешили ловить рыбу

Однако на акватории Новосибирского водохранилища ограничение ещё действует.
Запрет на рыбалку в Оби со всеми притоками действовал с 20 апреля по 20 мая. Ловить рыбу можно было с берега одной донной или поплавочной удочкой. С 20 мая ограничение сняли.
Но только на Оби. Сообщается, что на акватории Новосибирского водохранилища нерестовый запрест сохраняется до 10 июня, а на отдельных участках — до 15 июня.
Ранее «МК в Новосибирске» писал о том, что рыбак из Новосибирска незаконно ловил рыбу и поймал уголовное дело.