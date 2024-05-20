Более 500 вакансий открыли с начала года для подростков в НСО

В целом число вакансий для лиц от 14 до 18 лет выросло в Новосибирской области. В первом квартале 2024 года доля таких приглашений составила 5,7% от общего числа приглашений для соискателей из Новосибирска, что на 12% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Местные работодатели более активно привлекают к работе подростков, чем в среднем по стране, где на них приходится лишь 3% приглашений (в то время как в Новосибирской области — 5,7%).