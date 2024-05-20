Врач из Уфы рассказал правила поведения при встрече со змеями

Он напомнил, что на территории Южного Урала единственной ядовитой опасной для человека змеей является гадюка. Она не может подняться выше средней трети голени и не прокусит резиновый сапог. Сама змея на человека нападать не будет, он не включен в ее пищевую цепочку. Лучшим вариантом, например для похода, станут трекинговые палки — с ними и идти легче, и можно использовать, чтобы откинуть змею, если она попалась на пути. Внимательно следует осматривать теплые камни, прежде чем на них садиться: змеи любят на них греться.