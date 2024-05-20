Врач из Уфы рассказал правила поведения при встрече со змеями

Врач и опытный турист Евгений Ионис в интервью UFA.AIF.RU рассказал, что делать, если вы встретили змею на природе или она вдруг укусила.
Он напомнил, что на территории Южного Урала единственной ядовитой опасной для человека змеей является гадюка. Она не может подняться выше средней трети голени и не прокусит резиновый сапог. Сама змея на человека нападать не будет, он не включен в ее пищевую цепочку. Лучшим вариантом, например для похода, станут трекинговые палки — с ними и идти легче, и можно использовать, чтобы откинуть змею, если она попалась на пути. Внимательно следует осматривать теплые камни, прежде чем на них садиться: змеи любят на них греться.
Если змея все-таки укусила, паниковать не нужно. Для взрослого человека это больно, но не смертельно. Исключение — дети, тяжелобольные и пожилые.
«Надо выпить антигистаминный препарат. Также показано обильное питье. Из раны можно отсосать яд. Это белок, который в желудке растворяется. Он настолько разбавляется, что в такой концентрации опасности для человека не представляет. Ни в коем случае не надо накладывать жгутов, конечность необходимо обездвижить и максимально быстро довести пострадавшего до лечебного учреждения», — рассказал эксперт.
Он подчеркнул, что принимать препараты нужно лишь в том случае, если на них нет аллергии.