С 10 мая 66 челябинцев лишились мотоциклов из-за нарушений правил дорожного движения

«Пресечено порядка 400 нарушений правил дорожного движения. Выявлено 29 нетрезвых водителей, 122 случая управления мототранспортными средствами лицами, лишенными такого права либо не имевшими водительского удостоверения. Кроме того, 66 единиц техники были помещены на специализированную стоянку за допущенные их водителями грубые нарушения ПДД», — говорится в комментарии пресс-службы ГУ МВД по области.