С 10 мая 66 челябинцев лишились мотоциклов из-за нарушений правил дорожного движения

Напомним, в регионе после праздников стартовало оперативно-профилактическое мероприятие «Мотоциклист».
«Пресечено порядка 400 нарушений правил дорожного движения. Выявлено 29 нетрезвых водителей, 122 случая управления мототранспортными средствами лицами, лишенными такого права либо не имевшими водительского удостоверения. Кроме того, 66 единиц техники были помещены на специализированную стоянку за допущенные их водителями грубые нарушения ПДД», — говорится в комментарии пресс-службы ГУ МВД по области.
Там заверили, что владельцы мототранспортных средств, создающие дискомфорт южноуральцам, прежде всего — в ночное время, привлекаются к установленной законодательством ответственности.