В Новосибирске опубликован график отключения горячей воды с 27 мая

Также в Ленинском районе города без горячего водоснабжения кажутся дома на улицах Волховская, 9-й Гвардейской Дивизии, Оборонная, Связистов, Троллейная, Троллейный жилмассив, Киевская, Новосибирская, 2-я Станционная, Широкая, Невельского, Колхидская, Забалуева, Фасадная, Филатова, Спортивная, Титова, «Чистая слобода», ЖК «Любимый», жилой комплекс «Радуга», Западный и Юго-Западный жилмассивы, ЖК «Аквамарин», посёлок Затон, промышленная площадка НПО «Сибсельмаш» в районе улиц Станционной, 2-й Станционной и Олимпийской, Котовского (от Сада Кирова до Пархоменко), Пархоменко, Плахотного, Костычева (от Титова до Котовского), Титова (от Серафимовича до ЖК «Чистая слобода»), Дружбы, Станиславского (между площадями Станиславского и Труда), Петропавловская (от Титова до Пархоменко).