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В Хабаровске на многоэтажке установили сигнальные огни

Высотность дома, расположенного в границах приаэродромной территории, превышала допустимую норму.

Источник: Прокуратура Хабаровского края

По иску Хабаровской транспортной прокуратуры на крыше высотки установлено световое ограждение, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Хабаровского края.

Хабаровской транспортной прокуратурой проведена проверка в сфере безопасности полетов, в ходе которой установлено, что высотность одного из многоквартирных жилых домов, расположенных в границах приаэродромной территории, превышает допустимую норму.

Однако дом не был оснащен системой светоограждения.

В управляющую организацию — ООО «Розенталь Групп “Авиор” внесено представление, по результатам рассмотрения которого мер к устранению нарушения не принято.

Хабаровский транспортный прокурор обратился в суд с исковым заявлением к обществу о возложении обязанности установить светосигнальное оборудование, которое удовлетворено и в настоящее время исполнено.

Прокуратура