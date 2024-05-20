В Хабаровске на многоэтажке установили сигнальные огни

По иску Хабаровской транспортной прокуратуры на крыше высотки установлено световое ограждение, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Хабаровского края.
Хабаровской транспортной прокуратурой проведена проверка в сфере безопасности полетов, в ходе которой установлено, что высотность одного из многоквартирных жилых домов, расположенных в границах приаэродромной территории, превышает допустимую норму.
Однако дом не был оснащен системой светоограждения.
В управляющую организацию — ООО «Розенталь Групп “Авиор” внесено представление, по результатам рассмотрения которого мер к устранению нарушения не принято.
Хабаровский транспортный прокурор обратился в суд с исковым заявлением к обществу о возложении обязанности установить светосигнальное оборудование, которое удовлетворено и в настоящее время исполнено.