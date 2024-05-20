21 мая в школах Владивостока начнется итоговая аттестация

По традиции, экзамены сдают ученики 9 и 11 классов. Как сообщили в управлении по работе с муниципальными учреждениями образования городской администрации, в 2024 году единый государственный экзамен — ЕГЭ — сдадут 6170 выпускников, а основной (ОГЭ) — 3719 учащихся. В плане основного экзаменационного периода стоят резервные дни. В этом году у школьников появился шанс пересдать один из выбранных предметов.
В итоговой аттестации в краевом центре задействованы 74 муниципальные школы, частные учреждения, структурные подразделения вузов, где есть выпускники 9 и 11 классов. В пунктах проведения экзаменов (ППЭ) все готово для того, чтобы испытания прошли по вчсем нормативам, комфортно и безопасно. По информации управления образования, к ГИА-9 в ППЭ привлечено 1550, к ГИА-11 — 1011 работников. Кроме того, в местах проведения экзаменов будут присутствовать до 165 общественных наблюдателей.
Правила итоговой аттестации не станут неожиданностью ни для детей, ни для родителей — система отработана годами. По словам начальника отдела мониторинга и развития образования управления образования Владивостока Ирины Корольковой, начиная с февраля, в школах Владивостока прошли городские родительские собрания на тему организации ЕГЭ и ОГЭ. Выступали на собраниях не только педагоги, но и представители полиции, ГИБДД, медики, психологи. Для учеников и родителей проводились тренировочные экзамены.
«Успешный результат зависит от слаженной организации. Например, нужно четко понимать, что у входа в ППЭ каждый участник по нормам оставляет все, кроме ручки и паспорта, без документа не пропустят. Заранее отработаны моменты заполнения бланков, дабы не тратилось лишнее время, и не было срывов», — отметила Ирина Королькова.
«Владивосток по качеству сдачи ЕГЭ лидирует в регионе, хотя сложно сравнивать муниципалитеты и приморскую столицу, ведь количество участников слишком разное. Но мы можем себя сравнивать с предыдущими, видим рост и хотим продолжить эту тенденцию дальше, чтобы результаты не оказались просто цифрами и статистической погрешностью», — сказал начальник управления образования Владивостока Максим Кильчевский.
Кстати, во Владивостоке самые популярные предметы по выбору для сдачи ОГЭ — география, обществознание, информатика. Выпускники чаще выбирают для сдачи ЕГЭ — математику, обществознание, иностранные языки. География стоит на последнем месте.