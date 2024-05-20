21 мая в школах Владивостока начнется итоговая аттестация

В итоговой аттестации в краевом центре задействованы 74 муниципальные школы, частные учреждения, структурные подразделения вузов, где есть выпускники 9 и 11 классов. В пунктах проведения экзаменов (ППЭ) все готово для того, чтобы испытания прошли по вчсем нормативам, комфортно и безопасно. По информации управления образования, к ГИА-9 в ППЭ привлечено 1550, к ГИА-11 — 1011 работников. Кроме того, в местах проведения экзаменов будут присутствовать до 165 общественных наблюдателей.