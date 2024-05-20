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Синоптики рассказали об аномалиях июня в Приморье в этом году: к чему готовиться

ВЛАДИВОСТОК, 20 мая, ФедералПресс. В этом году июнь не порадует погодой приморцев. Начало летнего сезона будет холодным и дождливым.

Сейчас в Ричмонде: +16° 0 м/с 88% 758 мм рт. ст. +16°
Источник: Reuters

«Июнь не порадует жителей региона знойной погодой. Средняя температура воздуха будет в пределах +13…+17 градусов», — сообщили в Примгидромете.

На побережье ожидается холоднее, средняя температура воздуха составит около +9…+12 градусов. По данным синоптиков, в этом году первый летний месяц выдастся более холодным, чем в прошлые годы. В течение многих лет температура была выше на 1,1−1,5 градуса.

Кроме этого, предстоящий июнь будет дождливым. По сравнению со средними показателями прошлых лет выпадет намного больше осадков.

Напомним, синоптики рассказали, какая погода ожидается в Приморье на наступившей неделе. Согласно прогнозам, летняя жара сменится похолоданием.