Синоптики рассказали об аномалиях июня в Приморье в этом году: к чему готовиться

На побережье ожидается холоднее, средняя температура воздуха составит около +9…+12 градусов. По данным синоптиков, в этом году первый летний месяц выдастся более холодным, чем в прошлые годы. В течение многих лет температура была выше на 1,1−1,5 градуса.