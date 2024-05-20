Синоптики рассказали об аномалиях июня в Приморье в этом году: к чему готовиться

«Июнь не порадует жителей региона знойной погодой. Средняя температура воздуха будет в пределах +13…+17 градусов», — сообщили в Примгидромете.
На побережье ожидается холоднее, средняя температура воздуха составит около +9…+12 градусов. По данным синоптиков, в этом году первый летний месяц выдастся более холодным, чем в прошлые годы. В течение многих лет температура была выше на 1,1−1,5 градуса.
Кроме этого, предстоящий июнь будет дождливым. По сравнению со средними показателями прошлых лет выпадет намного больше осадков.
Напомним, синоптики рассказали, какая погода ожидается в Приморье на наступившей неделе. Согласно прогнозам, летняя жара сменится похолоданием.