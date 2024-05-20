Сибирячка пыталась провезти 1,7 млн рублей в Дубай из Новосибирска

В Новосибирске в аэропорту Толмачево таможенники пресекли незаконный вывоз денежных средств. 35-летняя женщина пыталась провезти около 15,9 тысяч долларов США, 4,1 тысяч евро и 140 дирхам ОАЭ (примерно 1,7 млн рублей), но этому помешала служебная собака — спаниель по кличке Феокла, сообщает пресс-служба Сибирского таможенного управления.
При этом в зоне таможенного контроля перед вылетом в Дубай выбрала «зеленый коридор». Этим она заявила об отсутствии у неё товаров и валюты, подлежащих таможенному декларированию.
«В отношении женщины нарушительницы возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 16.4 КоАП РФ (недекларирование физическими лицами наличных денежных средств). Незаконно перемещаемые денежные средства изъяты, решение по ним примет суд», — говорится в сообщении.
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Андрей Иванов