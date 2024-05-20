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Главные новости в Молдове 20 мая

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро понедельника, 20 мая 2024 года.

Сейчас в Ричмонде: +16° 3 м/с 94% 756 мм рт. ст. +16°
Источник: Комсомольская правда

1. Таможня имеет право конфисковать ваши деньги: Новое в правилах провоза наличных при пересечении границы Молдовы.

2. Депутата правящей партии узнают по хамству: Почему, возведя своего президента в ранг святых, на любую критику в адрес Санду ее подданные срываются на оскорбления.

3. В Молдову возвращается тепло: Синоптики обещают комфортную и солнечную погоду — раздеваемся.

4. Впервые молдавские туристы на велосипедах покорили самый высокий перевал в Таджикистане на Шелковом пути: «Вода в бутылке застыла, но самое страшное — это был вой волков, а рядом с палаткой прошел медведь».

5. В Молдове уже месяц в популярной соцсети крутится реклама наркотиков: За критику властей у нас очень быстро все закрывают и блокируют, лучше бы с пропагандой запрещенных средств боролись.

туризм и отдых
экономика