Главные новости в Молдове 20 мая

1. Таможня имеет право конфисковать ваши деньги: Новое в правилах провоза наличных при пересечении границы Молдовы.
2. Депутата правящей партии узнают по хамству: Почему, возведя своего президента в ранг святых, на любую критику в адрес Санду ее подданные срываются на оскорбления.
3. В Молдову возвращается тепло: Синоптики обещают комфортную и солнечную погоду — раздеваемся.
4. Впервые молдавские туристы на велосипедах покорили самый высокий перевал в Таджикистане на Шелковом пути: «Вода в бутылке застыла, но самое страшное — это был вой волков, а рядом с палаткой прошел медведь».
5. В Молдове уже месяц в популярной соцсети крутится реклама наркотиков: За критику властей у нас очень быстро все закрывают и блокируют, лучше бы с пропагандой запрещенных средств боролись.