В Свердловскую область придет арктический воздух

20 мая относительно теплый воздух достигнет Среднего Урала — в области сохранится малооблачная погода, дневные температуры — +19°..+24°, при этом в северных районах области будет теплее, чем в южных. Тепло сохранится для севера до утра вторника и до вечера для юга. В тылу циклона на Урал ожидается очередное арктическое вторжение.