В Свердловскую область придет арктический воздух

20 мая относительно теплый воздух достигнет Среднего Урала — в области сохранится малооблачная погода, дневные температуры — +19°..+24°, при этом в северных районах области будет теплее, чем в южных. Тепло сохранится для севера до утра вторника и до вечера для юга. В тылу циклона на Урал ожидается очередное арктическое вторжение.
В Екатеринбурге в понедельник днем +20°..+22°, малооблачно, без осадков, ветер северный с переходом на западный, 0−5 м/с. Во вторник ночью ожидается +8°, днем +23°, в среду — ночью +8°, днем +14°. Пик похолодания в городе придется на четверг и пятницу: 23 мая ночью уровень температуры снизится до +2°, днем +9°, 24 мая — ночью +1°, днем +10°. В субботу, 25 мая, ночью до +2°, днем до +15°.
Напомним, на выходных в регионе по ночам произошли заморозки: в субботу температура опускалась до −3°..-1° по большей части области, в воскресенье — до 0° на юге и до −3° на юго-западе.