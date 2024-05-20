«Новосибирск» сохранил второе место во Второй лиге после ничьей с «Металлургом»

Встреча 19 мая завершилась со счетом 0:0. «Мне очень жаль наших футболистов… Мы, можно сказать, их просто насилуем таким календарем, таким графиком. Никто же не задумывается, что они тоже живые люди. Через три на четвертый играть с переездами, перелетами. Поэтому идут травмы», — сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Новосибирска» Алексей Медведев.