«Новосибирск» сохранил второе место во Второй лиге после ничьей с «Металлургом»

Встреча 19 мая завершилась со счетом 0:0. «Мне очень жаль наших футболистов… Мы, можно сказать, их просто насилуем таким календарем, таким графиком. Никто же не задумывается, что они тоже живые люди. Через три на четвертый играть с переездами, перелетами. Поэтому идут травмы», — сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Новосибирска» Алексей Медведев.
Напомним, 11 мая сибиряки играли в гостях с «Муромом», к которому добирались через Нижний Новгород. Затем 15 мая провели матч в Челябинске, куда приехали из Мурома через Москву.
Несмотря на ничью, новосибирцы остались на втором месте в турнирной таблице «Золота». Лидер — «Уфа» — также сыграл нулевую ничью в гостях с «Челябинском». Со счетом 0:0 завершился и матч «Чайки» из Ростовской области с «Краснодаром-2». После 14 проведенных игр у «Уфы» 25 очков, у «Новосибирска» — 23. За ними идут «Чайка» (22) и волгоградский «Ротор» (21).