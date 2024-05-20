Колдун Влад Кадони из Новосибирска рассказал правду про «Битву экстрасенсов» и «Дом-2»

Он рассказал — почему не вернётся в «Битву экстрасенсов», как попал на «Дом-2» и как влюбился в учительницу.
Новосибирский колдун дважды принимал участие в «Битве экстрасенсов». Третьего раза не будет — по словам Влада Кадони, он решил заниматься ритуалами только за камерой.
На «Дом-2», рассказал Кадони, он попал обманным путём: ему предложили посниматься всего один день, но после автоматически записали в участники. Влад пришёл на шоу в 2009 году, ушёл в 2011-м. Спустя 4 года вернулся в качестве ведущего «Дома-2». В 2022-м контракт не продлили. По словам уроженца Новосибирска, «не договорились».
Первой любовью новосибирского мага стал учительница начальных классов, Кадони адресовал ей нежные записки. Но педагог оставила мальчика после уроков и сказала, что ему нужна ровесница. Тогда он написал гневное сочинение, а учитель прочитала текст при всём классе. Влад вспоминает, что над ним смеялись одноклассники.
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