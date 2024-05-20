Колдун Влад Кадони из Новосибирска рассказал правду про «Битву экстрасенсов» и «Дом-2»

На «Дом-2», рассказал Кадони, он попал обманным путём: ему предложили посниматься всего один день, но после автоматически записали в участники. Влад пришёл на шоу в 2009 году, ушёл в 2011-м. Спустя 4 года вернулся в качестве ведущего «Дома-2». В 2022-м контракт не продлили. По словам уроженца Новосибирска, «не договорились».