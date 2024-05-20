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Особый противопожарный режим отменили в Приморье

Противопожарный режим отменили во Владивостоке, Артеме и других муниципалитетах края.

Источник: Комсомольская правда

В Приморье вступило в силу распоряжение правительства края, согласно которому был отменен особый противопожарный режим. По информации министерства ГОЧС, ситуация с природными возгораниями нормализовалась, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».

Противопожарный режим отменен в следующих муниципалитетах региона: Артемовском, Владивостокском, Находкинском, Партизанском и Уссурийском городских округах, Кавалеровском, Лазовском, Октябрьском, Партизанском, Пограничном, Ханкайском, Хасанском, Хорольском, Черниговском, Шкотовском и Яковлевском муниципальных округах, Михайловском, Надеждинском и Спасском районах, а также в Большом Камне, ЗАТО Фокино и Спасске-Дальнем.

При этом в министерстве напомнили, несмотря на отмену режима, жителям и гостям края стоит соблюдать правила пожарной безопасности. При обнаружении возгорания необходимо позвонить по номерам 101 или 112.

В минГОЧС добавили, что на прошедших выходных, 18 и 19 мая, специалисты потушили два природных возгорания, общая площадь которых составила 48 гектаров. Возгорания возникли в районе сел Борисовка и Ромны.

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