Особый противопожарный режим отменили в Приморье

В Приморье вступило в силу распоряжение правительства края, согласно которому был отменен особый противопожарный режим. По информации министерства ГОЧС, ситуация с природными возгораниями нормализовалась, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
Противопожарный режим отменен в следующих муниципалитетах региона: Артемовском, Владивостокском, Находкинском, Партизанском и Уссурийском городских округах, Кавалеровском, Лазовском, Октябрьском, Партизанском, Пограничном, Ханкайском, Хасанском, Хорольском, Черниговском, Шкотовском и Яковлевском муниципальных округах, Михайловском, Надеждинском и Спасском районах, а также в Большом Камне, ЗАТО Фокино и Спасске-Дальнем.
При этом в министерстве напомнили, несмотря на отмену режима, жителям и гостям края стоит соблюдать правила пожарной безопасности. При обнаружении возгорания необходимо позвонить по номерам 101 или 112.
В минГОЧС добавили, что на прошедших выходных, 18 и 19 мая, специалисты потушили два природных возгорания, общая площадь которых составила 48 гектаров. Возгорания возникли в районе сел Борисовка и Ромны.