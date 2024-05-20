Особый противопожарный режим отменили в Приморье

Противопожарный режим отменен в следующих муниципалитетах региона: Артемовском, Владивостокском, Находкинском, Партизанском и Уссурийском городских округах, Кавалеровском, Лазовском, Октябрьском, Партизанском, Пограничном, Ханкайском, Хасанском, Хорольском, Черниговском, Шкотовском и Яковлевском муниципальных округах, Михайловском, Надеждинском и Спасском районах, а также в Большом Камне, ЗАТО Фокино и Спасске-Дальнем.