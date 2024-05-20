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В школах Башкирии пройдут антитеррористические учения

20 мая в школах Башкирии пройдут антитеррористические учения.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии сегодня, 20 мая, во всех учебных заведениях пройдут антитеррористические учения. Соответствующее поручение дал школам министр просвещения России Сергей Кравцов.

Учения начнутся в 10 утра с проверкой системы оповещения. Также в ходе антитеррористических мероприятий будет отработана коммуникации с экстренными службами и алгоритм действий. Детям также будут обязаны рассказать о правилах поведения при атаке БПЛА.

Подобные учения пройдут по всей стране. Впервые они были проведены в 2023 году.

образование