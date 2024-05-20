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В Джанкойском районе Крыма вода из-под крана будет непригодна для питья

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая — РИА Новости Крым. Водопроводная вода станет непригодной для использования в поселке Красногвардейское Джанкойского района Крыма во вторник, 21 мая. Об этом сообщает пресс-служба «Воды Крыма».

Источник: РИА "Новости"

«21.05.24 с 09:00 до 16:00 в пгт. Красногвардейское по ул. Киевской и ул. 50 лет Октября будет производиться дезинфекция водонапорной башни и водопроводных сетей. В указанный промежуток времени вода к употреблению непригодна», — сказано в сообщении.

Предприятие приносит извинения за доставленные неудобства и рекомендует иметь запас питьевой воды на период проведения работ.

В апреле Джанкойский филиал «Воды Крыма» проводил дезинфекцию резервуаров чистой воды. В январе проводили дезинфекцию скважины и водопроводных сетей в селе Ровное Красногвардейского района. В феврале дополнительно очищали и обеззараживали воду в Ленинском районе полуострова.

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