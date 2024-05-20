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В Омской области подорожали свекла и морковь, но подешевели подержанные авто

Омские статистики рассказали, как изменились цены на продукты и товары в апреле.

Источник: Комсомольская правда

Омскстат рассказал, как изменились цены на продукты, товары и услуги в Омской области в минувшем апреле. В среднем цены выросли на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем.

Так, цены на продовольственные товары увеличились в среднем на 0,3%. Сильнее всего среди овощей и фруктов подорожали свекла (на 46,9%) и морковь (на 30,4%). При этом подешевели свежие огурцы и помидоры, репчатый лук, лимоны, виноград (на 2,6−10,2%).

Статистики отмечают, что выросли цены на мясокопчености (на 5,3%), бескостную говядину (на 4,8%), мясные консервы и молоко для детского питания (на 4,8% и 4,3% соответственно), маргарин (на 3,4%).

Непродовольственные товары в апреле стали дешевле на 0,2%. Цены снизились на свежесрезанные цветы, электротовары, телерадиотовары, моющие и чистящие средства, детскую обувь, подержанные иномарки (на 1,5−10,7%). При этом стали дороже пиломатериалы (на 2,0%), новые легковые автомобили (на 1,6−2,0%) и бензин (на 0,9−1,4%).

Цены и тарифы в сфере подорожали в среднем на 0,2%. Согласно данным Омскстата, стали дороже ремонт и техобслуживание машин, услуги мобильной связи и поездки в вагонах-купе в поездах (на 7,4−12,3%). Доступнее стали туристические поездки (кроме речных круизов). Отправиться путешествие стало дешевле на 1,0−17,6%. Отмечается снижение тарифов на полеты на самолете (на 13,2%).