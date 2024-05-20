В Омской области подорожали свекла и морковь, но подешевели подержанные авто

Цены и тарифы в сфере подорожали в среднем на 0,2%. Согласно данным Омскстата, стали дороже ремонт и техобслуживание машин, услуги мобильной связи и поездки в вагонах-купе в поездах (на 7,4−12,3%). Доступнее стали туристические поездки (кроме речных круизов). Отправиться путешествие стало дешевле на 1,0−17,6%. Отмечается снижение тарифов на полеты на самолете (на 13,2%).