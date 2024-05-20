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Дожди и грозы ожидаются в Беларуси в понедельник

МИНСК, 20 мая — Sputnik. Грозы ожидаются в понедельник в дневные часы на большей части территории Беларуси, сообщили в Белгидромете.

Сейчас в Ричмонде: +16° 3 м/с 94% 756 мм рт. ст. +16°
Источник: Sputnik.by

По прогнозам синоптиков, сегодня установится переменная облачность. Днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди и прогремят грозы. Утром в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер юго-восточный 4−9 м/с, при грозах порывы будут достигать 14 м/с.

Дневная температура воздуха составит +21…+26°С.

Белгидромет объявил на понедельник оранжевый уровень опасности на территории страны из-за гроз.

В МЧС в свою очередь предупреждают, что среди факторов опасности таких погодных условий — повреждение и обрыв линий связи и электропередач, отключение электрических подстанций, а также электроэнергии в населенных пунктах.

Кроме того, грозы могут стать причиной возникновения природных пожаров, а также пожаров в жилых и производственных зданиях.

Прогноз погоды по регионам

В Минске в понедельник будет переменная облачность, пройдет кратковременный дождь (вероятность осадков 80−90%) и прогремит гроза. Столик термометра в белорусской столице поднимется до отметки +22…+24°C. Ветер юго-восточный 4−9 м/с.

Схожие погодные условия ожидаются в Бресте, Витебске и Могилеве: переменная облачность, кратковременный дождь и гроза, +22…+24°C, ветер юго-восточный 4−9 м/с.

В Гродно в понедельник синоптики также обещают переменную облачность. В областном центре пройдет кратковременный дождь и прогнозируется гроза, вероятность осадков — 80−90%.

В Могилеве воздух прогреется до +21…+23°C, ветер ожидается юго-восточный 4−9 м/с.

Самая жаркая погода установится сегодня в Гомеле, где термометры покажут +23…+25°C. В остальном там установятся аналогичные погодные условия: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, ветер юго-восточный 4−9 м/с.