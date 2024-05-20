21 мая в Алматы прозвучат сирены

Учебно-тренировочная проверка с автоматическим перехватом теле- и радиовещательных каналов с включением электрических сигналов «Внимание всем!» информирует гостей и жителей города о проведении проверки технической готовности системы оповещения и о начале сейсмотренировки.
«Кроме того, при срабатывании сирено-речевых установок будут проводиться объектовые сейсмо- тренировки в образовательных учреждениях, местах массового скопления людей, с отработкой элементов эвакуации граждан из зданий в заранее определенные безопасные места».