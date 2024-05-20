14-летний школьник устроил гонки с сотрудниками ГИБДД в Иркутской области

Во время разбирательств выяснилось, что он взял машину без разрешения у отца. На момент погони в автомобиле находились ещё пятеро его друзей. Сейчас сотрудники полиции проводят проверку в отношении родителей подростка. Что касается транспорта, то его отвезли на специализированную стоянку.