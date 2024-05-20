Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

14-летний школьник устроил гонки с сотрудниками ГИБДД в Иркутской области

На момент погони, помимо водителя в автомобиле находились ещё пятеро его друзей.

Источник: ГУ МВД

В Слюдянке сотрудники полиции задержали пьяного 14-летнего школьника в ходе погони. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе МВД по Иркутской области.

«В полицию сообщили о том, что в городе разъезжает иномарка, за рулем которой, вероятно, находится несовершеннолетний. Информацию передали экипажу ДПС. Вскоре госавтоинспекторы обнаружили автомобиль, схожий по описанию и попытались его остановить», — рассказали АиФ-Иркутск в полиции.

Но школьник проигнорировал требования полицейских и попытался скрыться во дворах. Во время погони он создавал опасные ситуации на дорогах. Гонки продлились не долго и через 10 минут удалось остановить юного лихача и задержать его.

Во время разбирательств выяснилось, что он взял машину без разрешения у отца. На момент погони в автомобиле находились ещё пятеро его друзей. Сейчас сотрудники полиции проводят проверку в отношении родителей подростка. Что касается транспорта, то его отвезли на специализированную стоянку.

ГИБДД