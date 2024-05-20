В Красноярске начали рекламировать нелегальные детские лагеря

«Но данные учреждения не внесены в региональный реестр лагерей, который подтверждает легальность и безопасность детского лагеря. Кроме того, в соответствии с требованиями санитарных правил организаторы лагерей должны направлять в Управление Роспотребнадзора не позднее, чем за 1 месяц до открытия каждого сезона, уведомления о планируемых сроках заездов детей в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием, режиме работы, количестве детей, а также до начала работы получить санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии лагеря санитарным нормам и правилам. На сегодняшний день ни один из перечисленных выше лагерей не уведомил нас о своей планируемой деятельности, а также не обратился за выдачей санитарно-эпидемиологического заключения», — рассказали в управлении.