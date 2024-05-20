В Красноярске начали рекламировать нелегальные детские лагеря

Перед началом летних каникул сотрудники Роспотребнадзора проводят мониторинг организаций, которые завлекают детей и их родителей тематическим досугом. Среди рекламы специалисты управления обнаружили объявления красноярских летних лагерей дневного пребывания: «Гравитация: Территория познания» «, “Nice Camp” и “Лига роботов”. Все они готовы принять первую смену детей уже в самом начале июня.
«Но данные учреждения не внесены в региональный реестр лагерей, который подтверждает легальность и безопасность детского лагеря. Кроме того, в соответствии с требованиями санитарных правил организаторы лагерей должны направлять в Управление Роспотребнадзора не позднее, чем за 1 месяц до открытия каждого сезона, уведомления о планируемых сроках заездов детей в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием, режиме работы, количестве детей, а также до начала работы получить санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии лагеря санитарным нормам и правилам. На сегодняшний день ни один из перечисленных выше лагерей не уведомил нас о своей планируемой деятельности, а также не обратился за выдачей санитарно-эпидемиологического заключения», — рассказали в управлении.
По фактам планируемого открытия дневных лагерей без соответствующих документов и не включенных в региональный реестр Управлением Роспотребнадзора ООО «Гравитация», ООО «Найсдей» и ИП Суворовой А. В. объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства.
Красноярцев просят сообщать в Роспотребнадзор о подобных нелегальных организациях для того, чтобы принять в их отношении соответствующие меры.