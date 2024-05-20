Новосибирская область на сто процентов готова к ЕГЭ и ОГЭ

Основной период проведения ГИА-9 пройдёт с 21 мая по 2 июля, ГИА-11 — с 23 мая по 5 июля 2024 года. В соответствии с Поручениями Президента, в расписание ГИА-11 добавлены дополнительные два дня — 4 и 5 июля. В эти два дня выпускники текущего года, которые захотят улучшить свои результаты, смогут пересдать один из предметов по выбору в форме ЕГЭ. При этом следует учитывать, что результаты предыдущего экзамена будут аннулированы.