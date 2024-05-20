От +2 до +25: самарские синоптики рассказали о погоде в ближайшие дни

В среду, 22 мая, в регионе сохранится переменная облачность, осадков ночью не ожидается, днем возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный, 3…8 м/с, днем изменит направление на северо-западное и будет дуть со скоростью 7…12 м/с. Температура воздуха в ночные часы +7…+12 °C, в дневные +17…+22 °C.