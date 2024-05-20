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Еще на 8 см увеличили уровень воды в озере Балхаш

Еще на 8 см увеличили уровень воды в озере Балхаш. Отметим, что туда продолжают направлять воду по трансграничной реке Или, передаёт BaigeNews.

Ранее уровень воды уже был увеличен на 15 см и на 1 апреля составлял 174 см. На сегодня этот показатель достиг 182 см.

Таким образом, всего с начала года уровень воды в Балхаше увеличен на 23 см.

«Для определения уровня воды в озере Балхаш, ведется наблюдение на 4-х гидропостах: Сарышаган, Каракум, Балхаш и Мынарал. Помимо этого, в Камыш-Самарские озера ЗКО направили 80 млн кубометров воды, в Каспийское море направили еще 200 млн кубометров воды, из Улытауской области продолжают направлять воду для сельхоз полей Кызылординской области».

отметила официальный представитель минводных ресурсов и ирригации Молдир Абдуалиева.
экология