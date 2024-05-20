Еще на 8 см увеличили уровень воды в озере Балхаш

«Для определения уровня воды в озере Балхаш, ведется наблюдение на 4-х гидропостах: Сарышаган, Каракум, Балхаш и Мынарал. Помимо этого, в Камыш-Самарские озера ЗКО направили 80 млн кубометров воды, в Каспийское море направили еще 200 млн кубометров воды, из Улытауской области продолжают направлять воду для сельхоз полей Кызылординской области».