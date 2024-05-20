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В Кузбассе открыли понтонный мост, который закрывали из-за паводка

Понтонный мост демонтировали в апреле.

Глава города Юрги Алексей Фомин в своём Telegram-канале рассказал, что понтонный мост через Томь снова открыт.

Мост соединяет Юргу и село Поломошное. Мост демонтировали в начале апреля из-за паводка. Когда большая вода ушла, мост начали восстанавливать.

Ранее мы сообщали, что понтонный мост с людьми унесло течением в посёлке Майзас Междуреченска. Жители решили воспользоваться переправой, но 3 апреля в регионе все ледовые переправы закрыли, люди вышли на них на свой страх и риск. Никто не пострадал.