В Кузбассе открыли понтонный мост, который закрывали из-за паводка

Ранее мы сообщали, что понтонный мост с людьми унесло течением в посёлке Майзас Междуреченска. Жители решили воспользоваться переправой, но 3 апреля в регионе все ледовые переправы закрыли, люди вышли на них на свой страх и риск. Никто не пострадал.