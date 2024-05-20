В Волгоградской области родились Ратибор, Сельма, Арфей и Парижан

Так, чаще всего в апреле текущего года волгоградцы называли мальчиков Артемом, Максимом, Михаилом, Романом, Матвеем, Иваном и Мироном, а также Марком, Тимофеем и Ярославом.
Самыми популярными женскими именами стали София, Василиса, Ева, Мирослава, Варвара, Алиса, Анна, Виктория, Арина и Мария.
Одними из редких имен, которыми нарекали местные жители своих малышей, были Добрыня, Всеволод, Зейд, Спартак, Иван, Эрнест и Ратибор, а также Алисия, Ариадна, Алла, Ая, Ася, Ванесса, Златослава, Елисавета, Лия и Лея, Мирра, Сельма, Юнета, Эльф, Сильвия.
А некоторые и вовсе выбрали такие экзотические имена, как Парижан, Арфей, Беллатриса, Кирилия, Миллиана и Мадонна.