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В Екатеринбурге после летнего потепления резко похолодает

В Екатеринбург ненадолго вернется летняя погода, однако затем резко похолодает.

Сейчас в Ричмонде: +16° 0 м/с 88% 758 мм рт. ст. +16°

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации со ссылкой на Уральский гидрометцентр, днем 20 мая в Екатеринбурге будет плюс 19−21 градус, а 21 мая воздух прогреется до 22−24 градусов. Уже 22 мая похолодает до 12−14 градусов. А к концу рабочей недели дневная температура, по предварительным прогнозам, упадет ниже 10-градусной отметки.

Как отмечают синоптики, май в столице Урала в этом году ощутимее холоднее обычного. Средняя температура воздуха (плюс 6,3) — на 4,6 градуса ниже нормы.

Напомним, в этом году из-за погоды в Свердловской области решили перенести окончание отопительного сезона.