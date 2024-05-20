В Екатеринбурге после летнего потепления резко похолодает

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации со ссылкой на Уральский гидрометцентр, днем 20 мая в Екатеринбурге будет плюс 19−21 градус, а 21 мая воздух прогреется до 22−24 градусов. Уже 22 мая похолодает до 12−14 градусов. А к концу рабочей недели дневная температура, по предварительным прогнозам, упадет ниже 10-градусной отметки.