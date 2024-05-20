У пассажирки авиарейса Москва — Уфа в самолете началась истерика

Пассажирке рейса Шереметьево — Уфа потребовалась помощь медиков. Об этом сообщает ГорОбзор.ру, ссылаясь на информацию одного из пассажиров данного рейса.
Самолет вылетел из Москвы поздно вечером 19 мая. Через 40 минут после взлета у одной из пассажирок началась истерика: девушка плакала и кричала. Ее успокоили, но вскоре ситуация повторилась.
По словам очевидца, пассажирка грозилась свести счеты с жизнью.
«Практически все оставшееся время полета она рыдала. Успокоилась, только когда самолет начал снижаться», — отметил он.
Предварительно, девушка летела на похороны. На посадочной площадке воздушное судно встречала бригада скорой помощи.