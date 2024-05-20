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У пассажирки авиарейса Москва — Уфа в самолете началась истерика

У пассажирки авиарейса Москва — Уфа в самолете началась истерика.

Источник: Башинформ

Пассажирке рейса Шереметьево — Уфа потребовалась помощь медиков. Об этом сообщает ГорОбзор.ру, ссылаясь на информацию одного из пассажиров данного рейса.

Самолет вылетел из Москвы поздно вечером 19 мая. Через 40 минут после взлета у одной из пассажирок началась истерика: девушка плакала и кричала. Ее успокоили, но вскоре ситуация повторилась.

По словам очевидца, пассажирка грозилась свести счеты с жизнью.

«Практически все оставшееся время полета она рыдала. Успокоилась, только когда самолет начал снижаться», — отметил он.

Предварительно, девушка летела на похороны. На посадочной площадке воздушное судно встречала бригада скорой помощи.

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