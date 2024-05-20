Очень сильные заморозки зафиксированы в ночь на 20 мая в Челябинской области

В Свердловской и Челябинской областях во вторник будет небольшое повышение температуры до 15−20 градусов, затем произойдет ее резкое понижение. Так, в Екатеринбурге в конце рабочей недели ночные температуры ожидается около ноля градусов, а днем максимальные температуры 8−10 градусов. «Очень холодная погода именно потому, что на востоке европейской России, на Урале самый максимальный эффект от холодных воздушных масс Северного Ледовитого океана», — подчеркнул Вильфанд.