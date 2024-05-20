Очень сильные заморозки зафиксированы в ночь на 20 мая в Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Это следует из обзора погоды за последние 24 часа.
Сообщается, что в воскресенье порывы ветра достигали 15 м/с, в отдельных районах прошли кратковременные дожди (от 1 до 4 мм). «Температура воздуха днем 19 мая была плюс 9−14, минувшей ночью — плюс 5−7, в горных и северных территориях отмечались заморозки: в воздухе — до минус 4, на почве — до минус 6», — говорится в комментарии дежурного синоптика.
Принято считать, что если температура на почве падает до минус 1−2, то заморозки относятся к слабым, до минус 3−4 — сильным, до минус5−8 — очень сильным. Для каждой культуры существует критическая температура воздуха и поверхности почвы, при наступлении которой растения гибнут.
Со среды регион накроют поля дождевой облачности, поэтому воздух станет быстро остывать — в четверг- пятницу днем только плюс 10−12 максимум. В выходные столбики термометров дотянутся до 15−19 градусов.
Самым холодным днем станет пятница, 24 мая, максимальное количество осадков выпадет в среду, 22 мая; наиболее ветрено в Челябинске будет в воскресенье, 26 мая.
Информация носит предварительный характер, отмечают метеорологи.
«Наиболее некомфортная погода в Приволжском федеральном округе и на Урале, поскольку там постоянный заток холодных воздушных масс. Длительный период очень холодной погоды, крайне редко бывает, чтобы практически 20 дней мая были такими холодными. А на Урале и в Приволжском федеральном округе они очень холодные», — сказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
В Свердловской и Челябинской областях во вторник будет небольшое повышение температуры до 15−20 градусов, затем произойдет ее резкое понижение. Так, в Екатеринбурге в конце рабочей недели ночные температуры ожидается около ноля градусов, а днем максимальные температуры 8−10 градусов. «Очень холодная погода именно потому, что на востоке европейской России, на Урале самый максимальный эффект от холодных воздушных масс Северного Ледовитого океана», — подчеркнул Вильфанд.