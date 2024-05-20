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Синоптики рассказали, когда в Приморье придет тепло и солнце

О погоде на начавшуюся рабочую неделю.

Сейчас в Ричмонде: +16° 3 м/с 94% 758 мм рт. ст. +16°
Источник: PrimaMedia.ru

На этой рабочей неделе погодная обстановка на юге Дальнего Востока будет неустойчивой из-за быстрого движения атмосферных фронтов и антициклонов, что приведет к частой смене тепла и холода. В Приморском крае ожидается переменчивая погода с дождями и солнцем, сообщает ИА PrimaMedia.

По данным Примгидромета, в понедельник и в ночь на вторник антициклон принесет прохладную и без дождей погоду с температурой +13…+20 °C днем и 0…+5 °C ночью, на побережье +6…+9 °C.

Днем 21 мая антициклон переместится на Японское море, сменяя северо-западные потоки на юго-западные. Воздух станет теплее, температура в континентальных районах поднимется до +21…+27 °C, на побережье будет прохладнее, +15…+20 °C.

В среду ситуация изменится: фронтальные разделы хабаровского циклона придут с северо-запада. Ночью без осадков, температура значительно увеличится, +5…+13 °C. Днем на севере начнется дождь, температура снизится до +16…+19 °C, на побережье +12…+17 °C. В остальных районах останется тепло, как и предыдущего дня.

23 мая, в четверг, дожди распространятся на большую территорию. Температура останется примерно такой же, как и в предыдущие дни: +13…+21 °C.

В последний рабочий день недели фронты уйдут, придет антициклон с волной холода. Осадки прекратятся, возможны лишь кратковременные дожди. Ночью столбики термометров упадут на 2−5 градусов, днем будет прохладно, +10…+17 °C, теплее на юге, где будет +18…+23 °C.

Во Владивостоке на неделе ожидается переменчивая погода с колебаниями температуры. В понедельник облачно, без осадков, +12…+15 °C. Во вторник без осадков, появится солнце и потеплеет: +7…+9 °C ночью, +16…+19 °C днем. В среду ожидается туман и возможна морось, будет прохладно, температура подобна понедельнику. В ночь на четверг небольшой дождь, +8…+10 °C, к середине дня дождь прекратится, прояснит, температура достигнет +17…+20 °C. В пятницу, 24 мая, солнечно, температура немного выше, чем в предыдущие дни.