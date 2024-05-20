Синоптики рассказали, когда в Приморье придет тепло и солнце

Во Владивостоке на неделе ожидается переменчивая погода с колебаниями температуры. В понедельник облачно, без осадков, +12…+15 °C. Во вторник без осадков, появится солнце и потеплеет: +7…+9 °C ночью, +16…+19 °C днем. В среду ожидается туман и возможна морось, будет прохладно, температура подобна понедельнику. В ночь на четверг небольшой дождь, +8…+10 °C, к середине дня дождь прекратится, прояснит, температура достигнет +17…+20 °C. В пятницу, 24 мая, солнечно, температура немного выше, чем в предыдущие дни.