В Краснодаре впервые организуют дни Африки

Мероприятия пройдут в рамках развития межмуниципального сотрудничества с мадагаскарским городом Анцирабе, сообщает пресс-служба мэрии.
Программа предполагает культурно-просветительские и спортивные мероприятия. Акцент планируется сделать на гуманитарной стороне российско-африканского сотрудничества. Поэтому лучше всего этому будет способствовать знакомство с культурой континента, отмечают в администрации Краснодара.
27 мая в общественно-информационном центре Краснодара пройдет круглый стол «Краснодар — мост между Россией и Африкой». В нем будут участвовать представители африканских общин и иностранные студенты. В этот день в кинотеатре «Кубанькино» покажут фильм об Африке.
На следующей неделе в фойе Муниципального концертного зала камерной и органной музыки Краснодара откроется выставка детских рисунков «Рисуем Африку». В воскресенье, 26 мая, с 15:00 до 17:00 у ротонды в парке «Городской сад» для жителей Краснодара пройдут мастер-классы по петанку для начинающих игроков и открытый урок по кизомбе.