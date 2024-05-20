В Краснодаре впервые организуют дни Африки

На следующей неделе в фойе Муниципального концертного зала камерной и органной музыки Краснодара откроется выставка детских рисунков «Рисуем Африку». В воскресенье, 26 мая, с 15:00 до 17:00 у ротонды в парке «Городской сад» для жителей Краснодара пройдут мастер-классы по петанку для начинающих игроков и открытый урок по кизомбе.