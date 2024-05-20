Минтранс Башкирии сделал важное обращение к пассажирам электричек.

В Башкирии изменится расписание 37 пригородных поездов, информирует министерство транспорта и дорожного хозяйства республики. Коррективы графика движения электричек связаны с ремонтом на перегоне Аксаково — Приютово.
Известно, что временно прекратят работу 13 составов.
20, 21, 22, 23 мая.
— поезд № 7419 Раевка (отпр. 05.36) — Абдулино (приб. 08.00);
— поезд № 7420/7412 Абдулино (отпр. 16.34) — Раевка (приб. 18.49, отпр. 18.50) — Дема (приб. 20.52).
20, 21, 22, 23, 24 мая.
— поезд № 7417 Дема (отпр. 21.26) — Раевка (приб. 23.21).
Сократится маршрут следования 20 пригородных поездов.
20, 22 мая.
— поезд № 7427 Шакша — Приютово отправится со станции Шакша на 8 мин. раньше действующего расписания и устанавливается сообщением:
Шакша (отпр. 08.08) — Глуховская (приб. 11.33) на участке Глуховская — Приютово выводится из графика движения.
21, 23 мая.
— поезд № 7427 Шакша — Приютово устанавливается сообщением:
Шакша (отпр. 08.16) — Глуховская (приб. 11.41) на участке Глуховская — Приютово выводится из графика движения.
20, 21, 22, 23 мая.
— поезд № 7428 Приютово — Тавтиманово устанавливается сообщением:
Глуховская (отпр. 16.06) — Тавтиманово (приб. 20.14) на участке Приютово — Глуховская выводится из графика движения.
— поезд № 7421/7423 Иглино — Приютово — Абдулино устанавливается сообщением: Иглино (отпр.18.01) — Чишмы (приб.19.47) на участке Чишмы — Абдулино выводится из графика движения.
21, 22, 23, 24 мая.
— поезд № 7424/7426/7432 Абдулино — Приютово — Уфа — Аша устанавливается сообщением: Чишмы (отпр. 08.01) — Уфа (приб. 08.58, отпр. 09.06) — Аша (приб. 10.52) на участке Абдулино — Чишмы выводится из графика движения.
Кроме того, 21, 22, 23 и 24 мая поезд № 7415 Уфа — Приютово восстанавливает движение и устанавливается сообщением: Уфа (отпр. 17.16) — Раевка (приб. 19.25) на участке Раевка — Приютово не назначается.