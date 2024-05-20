Минтранс Башкирии сделал важное обращение к пассажирам электричек.

— поезд № 7427 Шакша — Приютово отправится со станции Шакша на 8 мин. раньше действующего расписания и устанавливается сообщением:

Шакша (отпр. 08.08) — Глуховская (приб. 11.33) на участке Глуховская — Приютово выводится из графика движения.