В Кемеровской области разыскивают сбежавшего из СИЗО преступника

В Кемеровской области продолжаются поиски преступника, который сбежал из следственного изолятора 18 мая.
Сообщается, что 19-летний мужчина был задержан за совершение грабежа и помещён в СИЗО. Однако, ему удалось сбежать. Сейчас его разыскивают сотрудники оперативных подразделений территориальных органов внутренних дел, а также областного полицейского Главка, сообщили в полиции Кузбасса.
Особыми предметами у молодого преступника являются шрамы (на голове) и татуировки (на левой кисти — буквы, на правом предплечье — узор, на левом предплечье — молния). Если вы располагаете информацией о местонахождении разыскиваемого, сообщите об этом в полицию по номеру 2 (102 с мобильного телефона). Конфиденциальность гарантируется.