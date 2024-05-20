В Кемеровской области разыскивают сбежавшего из СИЗО преступника

Особыми предметами у молодого преступника являются шрамы (на голове) и татуировки (на левой кисти — буквы, на правом предплечье — узор, на левом предплечье — молния). Если вы располагаете информацией о местонахождении разыскиваемого, сообщите об этом в полицию по номеру 2 (102 с мобильного телефона). Конфиденциальность гарантируется.