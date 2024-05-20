В Ташкенте нескольким районам на два дня отключили воду

Согласно информации «Тошкент шаҳар сув таъминоти» с 09:00 20 мая до 21:00 21 мая воды не будет по следующим адресам:
В Мирзо-Улугбекском районе:
В махаллях «Чингельди», «Иктидор», «Ижодкор», «Алишерабад», «Геологлар», «Темурилар», «Сарбон», «Гулзоробод», «Кухна Мевазор», Институт гражданской защиты, Центр судебно-медицинской экспертизы Ташкентской области, Академия труда и социальных отношений и МЧС.
В Яшнабадском районе:
махалли «Амир Темур», «Тузель», «Ватандош», «Тонг», «Аль-Бухари», «Яшнабад», «Наврузабад», «Дилбог», «Парвоз», «Биразган», «Гузал», «Алимкент», «Донишманд», «Шахимардон», «Хосиятли», «Шохсанам», «Ойдынкул», «Янгидавр», «Катта Янгиабад», «Янгинур», «Махмур», «Жаркурган», «Асалабад», «Бешбола», «Баркамол», «Бешарик», «Фазогир», Мухтар Ашрафий, «Ахмед Яссави», «Тырновбоши», «Янги Курган», «Надира», «Коксарой», «Достабад», «Илтифот», «Чинар», «Чолпон», «Ширинабад», тепловая котельная № 7 и отдел пожарной безопасности № 21.
В Сергелийском районе:
махалли «Учувчилар», «Кумарик», «Чоштепа», «Джунарик», «Авиашахарча», «Ногойкурган», Ташкентский международный аэропорт, автопредприятие № 4, «Спецтранс», Цех по производству хлеба на улице Саадий, больница № 2 и склад СГБ.
В Мирабадском районе:
махалли «Корасув», «Фитрат», «Янгизамон», «Саракол», «Тонг Юлдузи», «Инокабад», «Темирёлчилар», «Навруз», «Олтынкол», «Банокатий», «Заминабад», «Истиклалабад», «Братство», «Фуркат», городские родильные комплексы № 4 и 5.
В Янгихаётском районе:
махалли «Новая Чоштепа» и «Чоштепа».
В Яккасарайском районе:
многоэтажные дома №№ 46/1, 46/2, 46/3, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67/1, 67/2, 67/3, 67/4, 67/5, 67/6, 67/7, 67/8, 67/9, 67/10, 67/11, 67/12, 69/13, 67/14, 67/15, 67/16, 67/17, 69/1, 69/ 2, 69/3, 69/4, 69/5, 69/6, 69/7, 69/8, 69/9, 81/1, 81/4, 72, 74, 74б по улице Бабура, многоэтажные дома №№ 2, 4, 6, 9, 57, 59 по улице Нукусской, дом № 2 г, предприятие «Ташшахаргазтаъминот», Ташкентский теплоэнергетический узел и райотдел внутренних дел по улице Абдуллы Каххора.
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