Власти Самары хотят изменить схему движения трамвая № 25

Так, вместо привычного направления до Барбошиной поляны трамвай будет ходить к транспортно-пересадочному узлу (ТПУ) у стадиона «Солидарность Самара Арена». На этом изменения не заканчиваются. Городские власти приняли решение продлить маршрут трамвая № 5 до стадиона.