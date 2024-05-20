Власти Самары хотят изменить схему движения трамвая № 25

Власти Самары планируют изменения в системе общественного транспорта, которые должны улучшить транспортную доступность в городе. Первым изменением станет корректировка маршрута трамвая № 25. Об этом сообщили в городской администрации.
Так, вместо привычного направления до Барбошиной поляны трамвай будет ходить к транспортно-пересадочному узлу (ТПУ) у стадиона «Солидарность Самара Арена». На этом изменения не заканчиваются. Городские власти приняли решение продлить маршрут трамвая № 5 до стадиона.
Кроме того, планируется увеличить количество трамваев на маршруте № 7, который соединяет «Солидарность Самара Арена» и станцию метро «Победа». Корректировки позволят улучшить транспортное соединение территории вблизи стадиона, будущего межвузовского кампуса и новых жилых кварталов с другими объектами города, пишет 63.ру.