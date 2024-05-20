Тысячу тонн гуманитарной помощи доставили в Кульсары с начала паводков

По данным оперштаба, в Центре гуманитарной помощи Жылыойского района в раздаче продуктов населению задействовано около 60 волонтеров.
По словам руководителя волонтерского штаба города Кульсары Жанаргуль Шаргабаевой, на сегодня запасов продуктов в пункте более чем достаточно.
«Мы раздаем продукты населению по определенному графику. Обеспечиваем всем необходимым порядка 500 семей. На сегодня имеются большие запасы муки, замороженной птицы, яиц, круп, памперсов и пастельного белья», — заявила она.
Гуманитарная помощь, куда входят непортящиеся продукты, средства гигиены и бытовая химия, поступают в Кульсары из областного центра. На данный момент с начала ЧС в Жылыойский район было отправлено около 1 тысячи тонн гумпомощи.