В Волгоградской области клещи покусали 765 жителей

По состоянию на 20 мая 2024 года всего в медучреждения региона с жалобами на укусы клещей обратились 765 человек, из них 311- дети. Проводятся исследования на зараженность возбудителями КГЛ, ИКБ и туляремии.
Специалисты напомнили, что одно из важных направлений в профилактике инфекций, передающихся клещами, — это индивидуальная защита от их нападения. Она включает в себя соблюдение правил поведения на опасной в отношении клещей территории, применение специальных химических средств, ношение правильной защитной одежды.
Обнаружив на коже присосавшегося клеща, необходимо сразу обратиться в медучреждение. Если такой возможности нет, нужно аккуратно снять его самостоятельно, чтобы не оборвать хоботок.
Клеща следует доставить на исследование в лабораторию.