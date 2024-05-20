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В Волгоградской области клещи покусали 765 жителей

Специалисты регуправления Роспотребнадзора опубликовали результаты еженедельного мониторинга нападения клещей.

Источник: Волгоградская правда

По состоянию на 20 мая 2024 года всего в медучреждения региона с жалобами на укусы клещей обратились 765 человек, из них 311- дети. Проводятся исследования на зараженность возбудителями КГЛ, ИКБ и туляремии.

Специалисты напомнили, что одно из важных направлений в профилактике инфекций, передающихся клещами, — это индивидуальная защита от их нападения. Она включает в себя соблюдение правил поведения на опасной в отношении клещей территории, применение специальных химических средств, ношение правильной защитной одежды.

Обнаружив на коже присосавшегося клеща, необходимо сразу обратиться в медучреждение. Если такой возможности нет, нужно аккуратно снять его самостоятельно, чтобы не оборвать хоботок.

Клеща следует доставить на исследование в лабораторию.

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