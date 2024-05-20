В Ростовской области с 21 мая потеплеет до +28

В северных районах области заметно потеплеет уже во вторник, 21 мая. Днем в Шолоховском и в Верхнедонском районах до +26 +27, в ночные часы до +10. В четверг, 23 мая ожидается дождь.
На юге Ростовской области в Песчанокопском и Сальском районах с 21 мая также днем до +25 +26 и усиление ветра до 14 м/c пятницы, 24 мая. В ночные часы воздух будет прогреваться до +10 +12.
В Ростове днем 21 мая, во вторник будет +26, в ночные часы до +13. При этом к концу недели похолодает до +22 и ожидается шквалистый ветер с порывами до 16 м/c.
В Азове 22 и 23 мая днем воздух прогреется до +28, а к выходным немного похолодает до +24. Всю неделю будет солнечно.