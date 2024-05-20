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В Ростовской области с 21 мая потеплеет до +28

В Ростовской области на неделе с 20 по 26 мая в некоторых районах потеплеет до +28 градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Сейчас в Ричмонде: +16° 3 м/с 94% 756 мм рт. ст. +16°

В северных районах области заметно потеплеет уже во вторник, 21 мая. Днем в Шолоховском и в Верхнедонском районах до +26 +27, в ночные часы до +10. В четверг, 23 мая ожидается дождь.

На юге Ростовской области в Песчанокопском и Сальском районах с 21 мая также днем до +25 +26 и усиление ветра до 14 м/c пятницы, 24 мая. В ночные часы воздух будет прогреваться до +10 +12.

В Ростове днем 21 мая, во вторник будет +26, в ночные часы до +13. При этом к концу недели похолодает до +22 и ожидается шквалистый ветер с порывами до 16 м/c.

В Азове 22 и 23 мая днем воздух прогреется до +28, а к выходным немного похолодает до +24. Всю неделю будет солнечно.