Красноярские студенты рассказали Михаилу Котюкову об учебе и жизни в Китае

В ходе рабочей поездки в Китай губернатор Михаил Котюков встретился с красноярскими студентами, обучающимися в вузах Харбина. Об этом сообщили в краевом правительстве.
Встреча прошла в стенах Северо-восточного сельскохозяйственного университета. Глава региона побеседовал со студентами и расспросил молодых людей об их достижениях в образовательной и научной деятельности. Ребята подробно рассказали губернатору Красноярского края о своих научных проектах в сфере экологии, сельского хозяйства, энергетики и жизни в Китайской Народной Республике.
«Безусловно, у рынка возникает потребность в специалистах, понимающих специфику экономики КНР. И для большого числа инвестпроектов в Красноярском крае уже нужны такие кадры. Мы со своей стороны поддерживаем образовательные проекты университетов наших стран. Благодаря одному из таких проектов вы находитесь здесь. Когда вы закончите обучение, то вернетесь в край востребованными, квалифицированными специалистами. Край будет вас очень ждать, а мы со своей стороны поддержим вас на родной земле. Желаю вам успехов в учебе!» — обратился губернатор к молодым специалистам.
После встречи с красноярскими студентами в Харбине Михаил Котюков отправился в библиотеку провинции Хэйлунцзян. Губернатор передал в отдел русской литературы книги и собрания сочинений писателя Виктора Астафьева, также учреждению подарили фотоальбомы «Следами и тропами, путями Виктора Астафьева» и кейс с методическими материалами урока, посвященного 100-летию со дня рождения писателя.