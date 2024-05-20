Красноярские студенты рассказали Михаилу Котюкову об учебе и жизни в Китае

«Безусловно, у рынка возникает потребность в специалистах, понимающих специфику экономики КНР. И для большого числа инвестпроектов в Красноярском крае уже нужны такие кадры. Мы со своей стороны поддерживаем образовательные проекты университетов наших стран. Благодаря одному из таких проектов вы находитесь здесь. Когда вы закончите обучение, то вернетесь в край востребованными, квалифицированными специалистами. Край будет вас очень ждать, а мы со своей стороны поддержим вас на родной земле. Желаю вам успехов в учебе!» — обратился губернатор к молодым специалистам.