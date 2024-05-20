С завтрашнего дня в Челябинске начнут отключать горячую воду

С завтрашнего дня, 21 мая, в Челябинске начинается первый этап гидравлических испытаний трубопроводов тепловых сетей на плотность и прочность с отключением горячей воды. Он продлится по 4 июня. Под отключение попадают 1139 многоквартирных жилых домов и 170 социальных объектов. Об этом заявил на аппаратном совещании вице-мэр Александр Астахов.