Алматинцы почувствовали землетрясение

Казахстанские сейсмологи подтвердили, что произошло землетрясение в 10:10 по местному времени.
Эпицентр расположен в 308 км на юг от Алматы на территории Китая.
- Энергетический класс землетрясения — 12,9.
- Магнитуда MPV — 5,7.
- Координаты эпицентра — 40.43° с. ш. 77.03° в. д.
- Глубина — 10 км.
- Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): Алматы 2 балла.
На сайте Средиземноморского сейсмологического центра алматинцы делятся комментариями.
А находящиеся в зданиях в районе Арбата алматинцы даже эвакуировались на улицу.