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Алматинцы почувствовали землетрясение

Жители Алматы в соцсетях пишут о том, что ощутили небольшое землетрясение, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Казахстанские сейсмологи подтвердили, что произошло землетрясение в 10:10 по местному времени.

Эпицентр расположен в 308 км на юг от Алматы на территории Китая.

  • Энергетический класс землетрясения — 12,9.
  • Магнитуда MPV — 5,7.
  • Координаты эпицентра — 40.43° с. ш. 77.03° в. д.
  • Глубина — 10 км.
  • Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): Алматы 2 балла.

На сайте Средиземноморского сейсмологического центра алматинцы делятся комментариями.

А находящиеся в зданиях в районе Арбата алматинцы даже эвакуировались на улицу.