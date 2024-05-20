В ожидании засухи: что будет с ценами на продукты в 2024 году

«Засуха не должна вызывать паники или страха. В любом случае, даже если мы получим 10−12 миллионов тонн зерна в год, это количество удовлетворит наши потребности. Кроме того, картофель и овощи производятся с использованием орошения, что также обеспечивает нам достаточный запас. Поэтому не должно быть особого ажиотажа. Благодаря поставкам продуктов из соседних стран на казахстанском рынке сохраняется конкуренция. Это означает, что даже если мы сталкиваемся с засухой в производстве сельскохозяйственных культур, мы можем иметь доступ к продуктам из других регионов. В случае засухи, когда внутренний урожай может сократиться, поставки из других стран могут помочь смягчить недостаток и предотвратить резкий рост цен. В целом ситуация будет стабильной».