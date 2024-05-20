В Уфе ушла из жизни «айский соловей», народная артистка Башкирии Галия Султанова.

В Уфе 19 мая на 88-м году ушла из жизни певица и педагог, народная артистка Башкортостана, заслуженный работник культуры Республики Башкортостан Галия Султанова.
Галия Калимулловна Султанова родилась 16 февраля 1937 года в селе Лаклы Салаватского района. В 1960 году окончила с отличием Свердловское музыкальное училище имени П. И. Чайковского, в 1968 году — Музыкально-педагогический институт им. Гнесиных. В 1960—1963 годы работала солисткой Башкирской государственной филармонии, в знаменитой концертной бригаде Ишмуллы Дильмухаметова, впоследствии вновь возвращалась на работу в филармонию в 1970—1983 годы.
Певица была участницей дней культуры Башкирской АССР в Ленинграде (1969), литературы и искусства Башкирской АССР в Каракалпакской АССР (1976). Гастролировала по СССР, Монголии, Финляндии, Чехословакии.
С 1980 года преподавала в Уфимском педагогическом колледже № 2, одновременно до 1998 года — в Уфимском государственном институте искусств и до 1993 года была педагогом-вокалистом Башкирского академического театра, с 2003 года — преподавателем Уфимского училища искусств.
Автор учебно-методических работ по преподаванию вокала. Ученики Галии Султановой — певцы, музыканты, дирижёры, театральные актёры Фидан Гафаров, Суфия Курбангалеева, Лина Гареева, Ильдар Гумеров, Ильмир Абубакиров, Тимур Рамазанов, Ямиль Баймурзин (Ябай малай), Салават Мухамедьяров и другие.
«Она останется “айским соловьем” для нескольких поколений слушателей. Всегда жизнерадостная, добрая, открытая — пример для многих. Безумно любила свою работу. Мои соболезнования родным, друзьям, коллегам», — написал в соцсетях глава администрации Салаватского района Марс Кашапов.
«Башинформ» выражает глубокие соболезнования родным и близким.