В Уфе ушла из жизни «айский соловей», народная артистка Башкирии Галия Султанова.

Галия Калимулловна Султанова родилась 16 февраля 1937 года в селе Лаклы Салаватского района. В 1960 году окончила с отличием Свердловское музыкальное училище имени П. И. Чайковского, в 1968 году — Музыкально-педагогический институт им. Гнесиных. В 1960—1963 годы работала солисткой Башкирской государственной филармонии, в знаменитой концертной бригаде Ишмуллы Дильмухаметова, впоследствии вновь возвращалась на работу в филармонию в 1970—1983 годы.