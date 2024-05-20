На Кубани прогнозируют тепло на рабочей неделе и похолодание к выходным

По его словам, в Краснодарском крае и в Крыму ночные температуры в ближайшие дни будут до плюс 1−2 градусов. В первые дни недели на Кубани ожидается 20−23 градуса. Со среды и до выходных в крае потеплеет еще до 25−26 градусов. Но на выходных температура снова опустится в регионе до 20 градусов.