На Кубани прогнозируют тепло на рабочей неделе и похолодание к выходным

По его словам, в Краснодарском крае и в Крыму ночные температуры в ближайшие дни будут до плюс 1−2 градусов. В первые дни недели на Кубани ожидается 20−23 градуса. Со среды и до выходных в крае потеплеет еще до 25−26 градусов. Но на выходных температура снова опустится в регионе до 20 градусов.
В Сочи, по словам господина Вильфанда, ожидается спокойная и умеренная погода. Ночью на курорте прогнозируется 13−15 градусов, днем — 22−24. Температура воды, по словам метеоролога, пока еще не подходит для открытия купального сезона — 16−17 градусов.
В Крыму в степных районах ночью будет 9−11 градусов, днем ожидается 22−24 градуса. К концу недели прогнозируется понижение до 20 градусов.