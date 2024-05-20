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На Кубани прогнозируют тепло на рабочей неделе и похолодание к выходным

В Краснодарском крае на рабочей неделе ожидается потепление. Однако к выходным в регионе снова похолодает, спрогнозировал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Сейчас в Ричмонде: +16° 3 м/с 94% 756 мм рт. ст. +16°

По его словам, в Краснодарском крае и в Крыму ночные температуры в ближайшие дни будут до плюс 1−2 градусов. В первые дни недели на Кубани ожидается 20−23 градуса. Со среды и до выходных в крае потеплеет еще до 25−26 градусов. Но на выходных температура снова опустится в регионе до 20 градусов.

В Сочи, по словам господина Вильфанда, ожидается спокойная и умеренная погода. Ночью на курорте прогнозируется 13−15 градусов, днем — 22−24. Температура воды, по словам метеоролога, пока еще не подходит для открытия купального сезона — 16−17 градусов.

В Крыму в степных районах ночью будет 9−11 градусов, днем ожидается 22−24 градуса. К концу недели прогнозируется понижение до 20 градусов.