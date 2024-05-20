Уже болеют люди: уральский врач предупредил об угрозе новой пандемии из-за коровьего гриппа в США

Ранее сообщалось, что в России уровень заболеваемости корью за прошлый год вырос в 127 раз. Как следует из приведенных данных, в прошлом году корью заразилось больше 12 тыс. человек. В расчете на 100 тыс. населения показатель составил 8,92 случая. Для сравнения — в 2022 году заболевших было лишь 1212 человек, или 0,07 случая на 100 тыс. По регионам статистика не приводится. Последний раз такие высокие цифры регистрировались в 1994 году. Как полагают сами врачи, одной из главных причин роста является массовый отказ родителей от вакцинации.