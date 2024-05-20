Уже болеют люди: уральский врач предупредил об угрозе новой пандемии из-за коровьего гриппа в США

«Впервые в истории птичий грипп начал поражать коров, это произошло в конце прошлого года. В США увеличивается количество пораженных ферм, кроме того, выяснилось, что вирус может передаваться человеку через коровье молоко. В стране наблюдается большая тревожность, власти вступили в противостояние с производителями, чтобы предотвратить распространение угрозы», — рассказал врач.
По словам Александра Соловьева, эпидемиологи расценивают происходящее как угрозу новой пандемии. За вирусом велось наблюдение в течение нескольких лет: изначально им болели птицы, которые вымирали целыми колониями, затем заболевание перекинулось на морских котиков, и постепенно вирус добрался до коров.
«Уже есть отдельные случаи инфицирования людей, которые пытаются держать под контролем. У вируса есть пандемический потенциал, в истории уже были эпизоды, когда считалось, что штамм способен поражать только свиней, но в результате перекрестного инфицирования мутировал, став угрозой для человека», — рассказал специалист.
Ранее сообщалось, что в России уровень заболеваемости корью за прошлый год вырос в 127 раз. Как следует из приведенных данных, в прошлом году корью заразилось больше 12 тыс. человек. В расчете на 100 тыс. населения показатель составил 8,92 случая. Для сравнения — в 2022 году заболевших было лишь 1212 человек, или 0,07 случая на 100 тыс. По регионам статистика не приводится. Последний раз такие высокие цифры регистрировались в 1994 году. Как полагают сами врачи, одной из главных причин роста является массовый отказ родителей от вакцинации.