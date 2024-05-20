Стало известно, куда примут на работу школьников и студентов в Иркутской области

С начала этого года в Иркутской области появилось 236 вакансий, на которые могут откликнуться соискатели, достигшие 14 лет. В большинстве случаев их ждут на должность курьеров. Такое предложение составляет 22 процента от всех вакансий, подходящих для подростков. Однако, есть выбор и между работой промоутером и копирайтером, такие вакансии представляют девять и три процента соответственно.