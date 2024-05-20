Стало известно, куда примут на работу школьников и студентов в Иркутской области

Конец учебного года открывает для школьников и студентов Приангарья возможность попробовать себя еще и в качестве работника. Аналитики выяснили, чем сейчас могут заняться молодые люди на рынке труда.
С начала этого года в Иркутской области появилось 236 вакансий, на которые могут откликнуться соискатели, достигшие 14 лет. В большинстве случаев их ждут на должность курьеров. Такое предложение составляет 22 процента от всех вакансий, подходящих для подростков. Однако, есть выбор и между работой промоутером и копирайтером, такие вакансии представляют девять и три процента соответственно.
— В первом квартале этого года 5,8 процентов от всех приглашений на собеседования были адресованы несовершеннолетним. Если сравнивать с этим периодом в прошлом году, то число таких приглашений выросло на 23 процента. Любопытно то, что по всей остальной стране приглашения на интервью для подростков составляют всего лишь три процента, — говорят эксперты.
По результату исследований, российские компании активно развивают молодежную политику и работают на привлечение молодых работников от 14 до 35 лет. А отсутствие такого направления работы в фирмах страны чаще всего вызвано нехваткой компетентных сотрудников в этом вопросе.