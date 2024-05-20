Иммерсионные и с дополненной реальностью: как работают музеи Крыма

«Если обратиться к статистике прошлого года, то в наших музейных учреждениях было проведено более трех тысяч культурно массовых мероприятий, открыто более 900 выставок. Если разделить эти цифры на количество музейных учреждений и рабочих дней — получится, что каждый день по два-три творческих, культурно-массовых мероприятия проходит в наших учреждениях».