Иммерсионные и с дополненной реальностью: как работают музеи Крыма

«Если обратиться к статистике прошлого года, то в наших музейных учреждениях было проведено более трех тысяч культурно массовых мероприятий, открыто более 900 выставок. Если разделить эти цифры на количество музейных учреждений и рабочих дней — получится, что каждый день по два-три творческих, культурно-массовых мероприятия проходит в наших учреждениях».
В том числе, речь идет об иммерсионных экскурсиях и экскурсиях с элементами дополненной реальности. Например, по территории Судакской крепости.
Также виртуальные залы открыты на территории четырех музеев в Крыму: в Алуште, Ялте, Керчи и в Старом Крыму, уточнила замминистра.
«Кроме того, восемь наших музейных учреждений подключены в рамках нацпроекта “Культура” к проекту “Артефакт”, и есть возможность с помощью мобильного приложения в телефоне, наведя камеру на QR-код, узнать больше информации о том или ином музейном предмете, который представлен в экспозиции», — рассказала Бурова.
По ее словам, с одной стороны, музейные учреждения — это храмы искусства, а с другой — современные, динамично развивающиеся учреждения, которые должны быть интересны посетителям и «говорить» с ними на одном языке.
В Крыму реализуется очень много интересных проектов, и часть из них — в рамках нацпроекта «Культура» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, добавила Бурова.